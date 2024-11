Latinatoday.it - Istituita la “zona 30” nelle vicinanze delle scuole a borgo San Michele

30” nei pressiSan. E’ con una ordinanza dirigenziale, la numero 272 emessa oggi 11 novembre, che il Comune di Latina ha voluto istituire la riduzione del limite di velocità a 30Km/h in via Cardarelli e via Ungaretti “al fine di tutelare l’incolumità pubblica”.