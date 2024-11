Ilnapolista.it - Inzaghi ha perso il tocco, l’Inter ha raccolto appena due punti contro Milan, Napoli e Juventus

hailhadueA scriverlo è il Corriere della Sera con Domenico Calcagmo.ha fatto di più — soprattutto nel secondo tempo — ma non abbastanza per reclamare la vittoria. La squadra è sul pezzo, ha riconquistato una buona parte di sé, ma non ha ancora ritrovato la splendida esattezza dello scorso campionato, quando i passaggi erano sempre giusti e le distanze tra i giocatori perfette.sembra averilper le partite senza domani, le finali e gli scontri diretti. Fino allo scorso giugno non ne sbagliava uno, in questo campionato ha battuto l’Atalanta ma trahasoltanto due. Ilieri ha presidiato, concesso il minimo e provato ad affondare quando ha potuto.