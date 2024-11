Ilrestodelcarlino.it - Investita un’ottantenne

Una donna di origine cinese, S.Z, di 80 anni, è rimasta ferita l’altra sera in un incidente accaduto in via Circondaria, nel centro abitato di Correggio. La donna era a piedi e stava attraversando la strada all’altezza di un locale pubblico, quando è stata urtata da una Polo condotta da una pensionata di 87 anni, residente a Correggio. Dopo l’urto, la donna a piedi è rovinata sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso al 118, è intervenire l’ambulanza della Croce rossa locale insieme al personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano. Dopo le prime cure, la pensionata ferita è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato traumi vari, ma non risulta essere in pericolo di vita. In via Circondaria sono intervenuti pure gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per eseguire i rilievi tecnici.