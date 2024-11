Inter-news.it - Inter-Napoli 1-1: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha pareggiato con ilper 1-1, con la distanza in classifica che rimane invariata. Hakan Calhanoglu prima pareggia e poi sbaglia il rigore del sorpasso. Statistiche e curiosità della partita tra1-1, curiosità edella partita2 – Ilè l’unica squadra contro cui Hakan Çalhanoglu ha segnato più di un gol da fuori area in Serie A con la maglia dell’(due) – il precedente risale allo scorso 3 dicembre, in trasferta. Il turco quando vede i colori azzurri è sempre grande protagonista.1 – Hakan Çalhanoglu ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A, dopo 17 trasformazioni consecutive nella competizione. L’ultimo rigore sbagliato dal regista turco risale addirittura a otto anni fa, con la maglia del Bayer Leverkusen.13 – L’ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 13 gare di Serie A contro il, è la serie più lunga di partite a segno per i nerazzurri contro questa avversaria nella competizione.