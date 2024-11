.com - Inter-Napoli 1-1, Calhanoglu risponde a McTominay

MILANO (ITALPRESS) – Ildi Conte si presenta come capolista della Serie A alla sosta per le Nazionali di novembre. Nel posticipo della dodicesima giornata, i partenopei fermano fuori casa l’sull’1-1, strappando un punto prezioso. A San Siro i gol portano la firma di: quest’ultimo ha anche fallito il rigore della possibile vittoria nella ripresa (colpendo il palo). Nel finale brivido per i tifosi nerazzurri, con Simeone vicinissimo al gol. Untenace tiene così botta contro i campioni d’Italia, protagonisti, però, di una prova ricca di errori tecnici. Il piano tattico della gara è chiaro sin dai primi minuti. L’prende in mano le redini del gioco, mentre ilsi difende con ordine e prova a colpire in contropiede. La prima grande chance della serata ce l’hanno proprio i nerazzurri, al 17?, con Pavard lanciato a rete: Buongiorno, però, si rende protagonista di una chiusura provvidenziale sul nazionale francese.