Padovaoggi.it - Iniziati i lavori al bosco urbano in via Armistizio, alberi raddoppiati rispetto al progetto

Leggi l'articolo completo su Padovaoggi.it

Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha dato il via alla seconda fase deldi forestazione inaugurato nel novembre 2023 a Padova, in via, nel quartiere 5 Sud-Ovest (-Savonarola). Così alle 2.131 piante già messe a dimora.