Informazione, accordo tra l’Italpress e l’agenzia serba Tanjug

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) –di stampaItalpress hanno sottoscritto a Belgrado una partnership internazionale che consentirà di potenziare alle rispettive agenzie i propri flussi informativi attraverso uno scambio reciproco di news, foto e video sull’area dei Balcani.Italpress econdivideranno i contenuti editoriali in inglese e collaboreranno su progetti speciali, organizzazione di eventi sia in Italia che in Serbia ed in tutta l’area dei Balcani.L’è stato firmato a Belgrado dal fondatore e direttore di Italpress Gaspare Borsellino e dal direttore generale diManja Grcic.“Siamo estremamente onorati – ha dichiarato il direttore generale Grcic – di avere firmato undi cooperazione con una delle più importanti ed autorevoli agenzie di stampa private italiane come