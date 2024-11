Ilgiorno.it - Incidente in viale Fulvio Testi, auto contro il guard-rail: morta una ragazza

Cinisello Balsamo (Milano) – Drammaticonella notte tra domenica e lunedì:una. E’ caduto in, l’arteria che collega Milano con i Comuni dell’hinterland a nord della metropoli. All’altezza di via Ferri, in territorio comunale di Cinisello Balsamo, un’ha perso illlo ed è andata a schiantarsiil, rimanendo infilzata tra le lamiere. Per la persona seduta sul sedile passeggero, unadi circa 20 anni, non c’è stato nulla da fare: èsul colpo. Ferito in maniera non grave il conducente, un ragazzo di 26 anni trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale del 118 a estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, e la polizia e i vigili per i rilievi del caso.