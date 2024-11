Thesocialpost.it - Incidente in autostrada, camion in fiamme: traffico bloccato

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

inbloccata, con ilche è andato in tilt e disagi segnalati da molti automobilisti. L’, come comunicato da Autostrade per l’Italia, è avvenuto sullaA1 Milano-Napoli, con code che si sono formate verso Bologna.Leggi anche: “I migranti devono tornare in Italia”: Albania, i giudici di Roma rinviano alla Corte Ue“Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, ilcon 4 Km di coda per uninall’altezza del Km 290+700. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso” si legge nel comunicato. L’si è verificato poco dopo le 19 dell’11 novembre: ancora non si conoscono le cause dello scontro e del successivo rogo e al momento non sembra per fortuna che ci siano feriti.