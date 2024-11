Bresciatoday.it - Incendio all'ora di chiusura, al supermercato arrivano i pompieri

Leggi l'articolo completo su Bresciatoday.it

sabato sera alAldi di Via Giuseppe Nicolini a Brescia, quando mancavano pochi minuti all'orario di. Intorno alle 20 è arrivata una chiamata al 112 per il rogo divampato in un compattatore di cartone nei pressi del punto vendita: sul posto una squadra dei Vigili del.