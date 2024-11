Ilrestodelcarlino.it - In moto senza casco, rifiuta i controlli. Centauro denunciato in via Frassinago

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Era ine così, attorno alle 23 di sabato sera, gli agenti della polizia locale impegnati in viaall’incrocio con Sant’Isaia hanno deciso di fermarlo e di controllarlo. Ma l’uomo, un nordafricano risultato poi avere numerosi precedenti di polizia per rapine, oltraggio a pubblico ufficiale e in materia di stupefacenti, ha opposto un’aggressiva resistenza al controllo degli agenti e ha anche cercato di fornire un’identità falsa. Per questo motivo, è finito pure nei guai per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale, venendoa piede libero. Nell’ambito deidella polizia locale in strada, poi, gli agenti hanno rinvenuto anche della sostanza stupefacente, hashish nello specifico, a terra tra gli stalli dellesempre di via