Quotidiano.net - Il Viminale si costituirà davanti alla Corte di giustizia Ue

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Il, a quanto si apprende, sidi frontedieuropea per sostenere le proprie ragioni dopo le decisioni dei giudici del Tribunale di Roma che oggi hanno sospeso la convalida del trattenimento per i 7 migranti portati venerdì scorso in Albania.