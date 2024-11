Perugiatoday.it - Il sindacato Nidil Cgil chiede tutele per i lavoratori del food delivery a Perugia

Leggi l'articolo completo su Perugiatoday.it

Secondo quanto riportato nella nota deldila condizione di lavoro dei rider e driver, delle varie piattaforme di, anche in Umbria e a“rimane immutata, se non peggiorata, rispetto al periodo pandemico”. In quel periodo, spiega il, sono.