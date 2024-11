Liberoquotidiano.it - "Il popolo di Raimo". Ecco la sinistra italiana: incredibile a Roma, chi scende in piazza dopo gli insulti al ministro

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Hanno risposto in tanti all'appello lanciato dagli studenti del liceo Archimede per una manifestazione di protesta contro il provvedimento di sospensione nei confronti di un docente, Christian, che in un dibattito pubblico si era espresso contro ilValditara. Il presidio promosso sotto alla sede del quinto municipio inSempione aha visto la partecipazione di tante associazioni e esponenti dei vari partiti del campo progressista. Il presidio inizialmente previsto statico sotto alla sede del municipio inSempione, si è poi trasformato in un corteo non autorizzato ma alla fine concesso dalle forze dell'ordine. Un centinaio i partecipanti.