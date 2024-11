Il perizoma | simbolo dell’erotismo genderless

Leggi su .com

Life&People.it L’indumento intimo è mai stato così intimo? Sicuramente non sulle passerelle degli ultimi anni, dove bralette e reggiseni sono sfoggiati con disinvoltura sotto bomber, cardigan, blazer. slip, tanga e boxer spuntano da pantaloni e gonne a vita bassa, mentre i collant fuori escono dalle gonne e sovrapposti ai cardigan. E poi ancora, calze, calzini e gambaletti a vista, abbinati a décolleté, conferiscono al look l’estetica preppy tanto cara ai giovanissimi e alle trendsetter. Ma è stato il ritorno della moda anni 2000 e del famoso sagging, (dall’inglese “tirar giù, abbassare”, ndr), a riportare al centro della scena un elemento in particolare: il.L’origine dele i suoi utilizzi nella storiaCrederci o no, già nell’antichità ilera elemento molto noto e conosciuto utilizzato dagli antichi Egizi, prodotto in cuoio e destinato a proteggere le parti maschili.