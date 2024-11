Romatoday.it - Il pasticcio del concerto a Capannelle per annunciare un premio per studenti mai partito. Il servizio di Striscia la Notizia

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Che fine ha fatto il concorso di idee programmato dal Comune per gliromani e annunciato con una Rock in Roma lo scorso 16 giugno? Doveva partire a settembre, come da comunicazioni dello stesso Campidoglio. E l’evento musicale serviva proprio ad annunciarlo. Il bando però non è.