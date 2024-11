Thesocialpost.it - “I migranti devono tornare in Italia”: Albania, i giudici di Roma rinviano alla Corte Ue

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La sezione immigrazione del tribunale civile diha sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7, cittadini provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, che erano stati trasferiti in. Il provvedimento è stato emesso dquestura di. Per uno dei, richiedente asilo, dato lo stato di fragilità è stata invece disposta la permanenza in un Cprno.luce della sospensione i 7torneranno ine saranno liberi. Idella sezione immigrazione attendono il parere ddi Giustizia europea.Leggi anche: Omicidio Arcangelo Correrà: “La pistola e il proiettile di calibro diverso”Sono cinque persone dal Bangladesh e due dall’Egitto, le stesse nazionalità che tre settimane fa non hanno ottenuto il via libera del tribunale dial trattenimento in