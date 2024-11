Ilrestodelcarlino.it - I cicloamatori che fecero l’impresa

L’Everesting è conquistato. Isono riusciti a percorrere 284,7 chilometri in 21 ore e 8 minuti salendo e scendendo tra Farnè e Madonna dell’Acero fino a coprire 8.951 metri di dislivello, ovvero un centinaio in più della fatidica quota di 8848 metri, corrispondente all’altezza della montagna più alta del mondo. Un’impresa durissima iniziata sabato mattina e conclusa ieri dopo una notte di freddo e sofferenza. Enrico Pasini, al suo debutto, e Felice Spedicato, veterano giunto al quarto Everesting, sono arrivati fino in fondo mentre il terzo partecipante, Matteo Corsini, ha dovuto rinunciare a circa metà del lungo viaggio a causa di problemi fisici causati dal freddo intenso. "È stata una bellissima esperienza – racconta Pasini, stremato per lo sforzo –, mi ha portato a capire come gestire e superare molti dei miei limiti.