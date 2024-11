Torinotoday.it - I campioni del tennis per mano con 27 bimbi malati di tumore: "Per noi di Nitto e di Ugi sono i veri vincitori"

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

Ventisette bambini scenderanno in campo per accompagnare i grandidelle Atp Finals 2024., title Sponsor delleAtp Finals, ha scelto UGI (Unione Genitori Italiani contro ildei bambini ODV) come Charity Partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy.