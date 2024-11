Highlights e gol Real Sociedad-Barcellona 1-0 Liga 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilcon glidi, valida per la tredicesima partita della. Sconfitta in trasferta per i blaugrana, che cedono per 1-0 a San Sebastian interrompendo la striscia di quattro vittorie di fila. A decidere è la rete di Becker, che al 33? approfitta del passo falso di Cubarsi sulla spizzata di Sucic per insaccare dal limite. Tanto basta per fermare la squadra di Flick, che rimane a +6 dalMadrid che ha, però, una partita da recuperare.e gol1-0,) SportFace.