Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, massima allerta per attacchi russi. Biden cercherà di convincere Trump a continuare il sostegno a Kiev

Roma, 11 novembre 2024 – Mattinata diin tutta l’: cacciasi sono alzati in volo e potrebbero colpire in qualsiasi parte del Paese. Questo dopo un’altra notte di raid lanciati dal Cremlino su Mykolaiv e Zaporizhzhia, che hanno causato rispettivamente 5 morti e un ferito e un morto e 20 feriti. I servizi di emergenza hanno fatto sapere che nella seconda città “tra i feriti ci sono una ragazza di 15 anni e due ragazzi, di 4 e 17 anni”. Sale la tensione anche nel Kursk, regione russa in parte occupata dalle truppe ucraine da agosto: nonostante una chiamata tra il presidente americano eletto Donalde il leader del Cremlino Vladimir Putin, nel quale il primo ha intimato di evitare ulteriori escalation, nella zona sono stati fatti affluire 50mila uomini dell’esercito russo.