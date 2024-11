Graduatorie Esaurite e Reclutamento in Corso | Interpelli Attivi per le Supplenze 2024 in Tutta Italia docenti it

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’assegnazione delleper l’anno/2025 è ormai entrata nel vivo. In numerose provincene, ledi insegnanti sono già, e gli uffici scolastici provinciali hanno attivato da tempo gli, il canale ufficiale per ildi supplenti. Ora, grazie a un recente via libera del .L'articoloinper lein.it .