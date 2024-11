Quifinanza.it - Givenchy lancia la linea prêt-à-porter e accessori “A Holiday Game”

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Con l’arrivo delle festività,“A,” una collezione-à-e diche unisce lusso e intimità. Scattata dal fotografo e regista Mark Kean, la campagna ritrae una serie di capi iconici in contesti ispirati ai giochi da tavolo, come scacchi e dama, creando un’atmosfera rilassata e sofisticata. L’idea alla base è celebrare la bellezza dell’eleganza durante momenti di convivialità, tipici delle feste invernali.Dettagli preziosi e capispalla d’impattoTra i look spiccano capi audaci e accattivanti, pensati per brillare durante gli eventi festivi. Il cage dress, un abito strutturato con intreccio grafico di cristalli e impreziosito da pompon di piume, è pensato per chi desidera essere il centro dell’attenzione. La Maison propone anche capispalla distintivi: una cocoon jacket in pelliccia sintetica nera e una giacca con ampi polsini in pelliccia, impreziositi dalla firma maculata della Maison.