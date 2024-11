Ilgazzettino.it - Giulia Cecchettin, quel fatale 11 novembre 2023. Il messaggio scritto alla sorella Elena: «Tranqui, sono sempre qui per te»

Leggi l'articolo completo su Ilgazzettino.it

qui per te». Undi poche parole, forti come un uragano, come una delle più belle dichiarazioni d'amore. Un breve testo su Whatsapp intervto.