Lapresse.it - Giulia Cecchettin, a un anno dal femminicidio indetto minuto di rumore: ma il preside del suo liceo chiede silenzio

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

undiper l’anniversario deldi, oggi, 11 novembre. Nella sua scuola, però, il Tito Livio, ilha scritto una lettera nella quale invita al “”. “Cari ragazzi, ad undi distanza dalla drammatica morte di, di fronte ai tanti discorsi che avvolgono la giornata di oggi, il nostrodesidera dare una testimonianza significativa. Prima di tutto credo che come Scuola non ci sia nulla da aggiungere ai fiumi di parole che sono state dette. Anzi, proprio perché è necessario interiorizzare questo evento, rielaborare undi riflessioni, dibattiti, esternazioni la nostra strada debba essere quella del“, scrive il dirigente scolastico Luca Piccolo.“Unrispettoso di, della sua famiglia, di tutte le persone che soffrono per questa tragedia.