Lapresse.it - Giappone, Ishiba confermato primo ministro al ballottaggio

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Il parlamento delha rieletto Shigerucome, nonostante alle ultime elezioni la sua coalizione di governo abbia subito la peggiore sconfitta elettorale in oltre un decennio. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) die il suo alleato Komeito al voto dello scorso 27 ottobre avevano perso insieme la maggioranza nella Camera bassa da 465 seggi, la più potente delle due Camere nipponiche. Ma, in una sessione parlamentare speciale, lunedì,ha battuto il principale leader dell’opposizione Yoshihiko Noda 221-160 alper diventare premier. È stato ilin 30 anni: negli ultimi tempi la votazione sulera considerata poco più che una formalità in quanto il leader dell’Ldp aveva praticamente la certezza di diventare capo del governo.