Tpi.it - GialappaShow 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 11 novembre

: le, ie glidi, 11Questa sera, lunedì 11, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti iche si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo ledi, cast,, conduttriceIl programma della Gialappa’s Band arriva al suo giro di boa e per la quarta puntata chiama come co-conduttrice per affiancare Mago Forest, la regina dell’industria discografica: Mara Maionchi. La quarta puntata diprevede poi duespeciali. In anteprima, infatti, c’è Jake La Furia che duetterà al citofono con Miriam, alias Brenda Lodigiani.