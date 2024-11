Lapresse.it - Germania: portavoce Scholz, cancelliere non chiederà fiducia mercoledì

Francoforte (), 11 nov. (LaPresse) – Iltedesco, Olaf, ha respinto la richiesta di Cdu-Csu, principale partito di opposizione, di votare ladi questa settimana per aprire la strada a elezioni generali anticipate. Ildel governo, Steffen Hebestreit, ha dichiarato durante la conferenza stampa federale chenon ha intenzione di farlo. Ilha anche chiarito che il, se necessario, deciderà da solo la data, se non si riuscirà a raggiungere un accordo con Cdu e Csu. Se il principale partito di opposizione non è interessato a un accordo, “allora ildovrà decidere e poi chiedere un voto di”, ha detto Hebestreit, che ha inoltre respinto come “assurde” le accuse di Cdu-Csu secondo cui la funzionaria federale addetta alle elezioni sarebbe stata influenzata politicamente quando aveva espresso preoccupazioni circa la possibilità di tenere le elezioni del Bundestag in tempi molto brevi.