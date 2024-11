Garbagnate, case ‘popolari’ nell’area dell’ex ospedale?

Leggi l'articolo completo su Ilnotiziario.net

, il Comune di Milano vuole realizzare? Il Comune di Milano ha lanciato il suo grande “Piano Casa” mettendo a disposizione circa 300mila metri quadrati di aree comunali per far realizzare 10mila alloggi a costi accessibili, per chi abita a Milano ma anche nella città metropolitana, entro i prossimi 10 .