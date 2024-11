Bergamonews.it - Gara di solidarietà per il piccolo Nicolò: a 4 anni un tumore alla testa gli impedisce anche di sorridere

Villongo. È un’ondata solidale potentissima quella che sta investendo la famiglia delTonni, un bambino di 4di Villongo affetto da glioma, un raro: in soli due giorni sono state oltre 1.200 le donazioni arrivate sulla piattaforma specializzata GoFundMe, dove a fronte di un obiettivo iniziale di 12mila euro, la raccolta ha già sfondato quota 54mila.I genitori, Sara e Luca, avevano chiesto aiuto raccontando col cuore in mano la storia del loro, alle prese con “una battaglia che ha messoprova non solo la sua forza ma quella di tutta la nostra famiglia”.“Ad un tratto – spiegano – il mondo ci è crollato addosso, quando ti danno una notizia del genere inizi un percorso di vita duro e difficile, hai solo voglia di piangere ma nonostante tutto nostro figlioci regala abbracci teneri spronandoci a lottare insieme a lui.