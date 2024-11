Anteprima24.it - Futuridea ad Ecomondo con lo sguardo sulla sostenibilità ambientale

Tempo di lettura: 2 minutiAnchequest’anno ha partecipato ad, nell’ambito delle attività del Laboratorio di Innovazione Territoriale del GAL Molise anche loro presenti con una delegazione di imprenditori e operatori locali.è l’evento annuale leader nei settori della green and circular economy, nonché punto di incontro tra stakeholder nella definizione di strategie di sviluppo della politicadell’Unione Europea.“Tanti sono stati gli incontri ed approfondimenti sui temi dellae dell’economia circolare – afferma Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di– con ospiti, stakeholder e partner di azienda a confronto sui temi rifiuti, igienee territorialità. Tanti eventi in programma, in primis il Premio Sviluppo Sostenibile di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile al Comune di Fossalto (CB) per la propria CER – Comunità Energetica Rinnovabile – riconosciuta e con una cabina di regia pubblica, che vede come prosumer il Comune con l’impianto fotovoltaicoscuola comunale,parrocchia, ed altre piccole utenze locali.