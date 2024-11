Bolognatoday.it - Furto sventato al ristorante: il titolare blocca il ladro

Leggi l'articolo completo su Bolognatoday.it

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn 29enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l'accusa di tentatoaggravato all'interno di unsituato in via Barbieri, in zona Navile. Registrati alla nuova sezione Dossier.