Lanazione.it - Fondazione BmL dona antico manuale al Classico

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Un prezioso libro del XVIII secoloto dallaBanca del Monte di Lucca al liceoNicolò Machiavelli. Sabato il presidente dellaBanca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, hato al alla dirigente del Machiavelli, Emiliana Pucci (nella foto), undel 1700 dell’Abate Giusti per conoscere l’ora esatta. “La cosa non era così scontata in quel tempo – spiega lo studioso Tullio Della Togna, che all’iniziativa ha tenuto una breve conferenza - per noi è ovvio ma nei secoli scorsi non era così infatti non esisteva un segnale radio che sincronizzava automaticamente gli orologi come avviene oggi. A complicare la situazione c’era anche il sistema di misura, molto diverso dall’attuale: si usava il modo italico, rimasto in usa a Lucca fini alla fine del 1700, che divideva il giorno in 24 ore uguali ma il conteggio iniziava dal tramonto.