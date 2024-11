Ilrestodelcarlino.it - Folla in preghiera per Lia Ferrarini. E i dipendenti pensano a un’iniziativa

Unasi è riunita per rendere omaggio alla memoria di Lia, l’imprenditrice scomparsa improvvisamente venerdì pomeriggio a 56 anni in un incidente con il trattore dai contorni ancora tutti da definire. Sabato sera, nella chiesa di Puianello di Quattro Castella, la comunità si è fermata per un momento di raccoglimento e diin nome della più piccola dei fratelli della storica famiglia di produttori. Presenti i famigliari di Lia, a cui i partecipanti hanno espresso le loro più sentite condoglianze. Intanto, è stata disposta l’autopsia per chiarie cosa sia accaduto venerdì nella società agricola di Botteghe di Albinea: indaga la procura, l’inchiesta è in mano al pm Dario Chiari. Amatissima in azienda, Lia se n’è andata mentre si dedicava alla sua grande passione: prendersi cura dei suoi animali.