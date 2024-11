Fiumicino, il sindaco alla messa per la giornata dell’adesione

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 11 novembre 2024- La parrocchia Santa Paola Frassinetti, a, ha ospitato ieri mattina una speciale celebrazione in occasione della, presieduta da Sua Eccellenza Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia – Tarquinia – Porto – Santa Rufina. Tra i fedeli anche il, Mario Baccini.Nel corso della cerimonia, i volontari dell’Associazione ecclesiale Unitalsi, hanno rinnovato il loro impegno a essere vicini a chi ha più bisogno, ricevendo un distintivo come simbolo di appartenenza e di dedizione al servizio. Durante la, il Vescovo ha sottolineato l’importanza della fiducia e della solidarietà, ricordando che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” e che un gesto altruistico ha il potere di colmare l’animo umano. “Trasformare la sofferenza in gioia è un cammino possibile, – ha aggiunto – e aderire all’Unitalsi è un modo per perseguire un modello di speranza e sostegno per chi vive momenti difficili.