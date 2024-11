Lanazione.it - Firenze, scatta la chiusura in via del Mezzetta

, 11 novembre 2024 – A causa di lavori alla rete di distribuzione elettrica oggi, 11 novembre, sono previste modifiche di viabilità in via del, nel Quartiere 2. Nello specifico le modifiche saranno nel tratto via del Gignoro-via Pio Rajna, dove sarà istituito un divieto di transito. Prevista anche lanel percorso pedonale e ciclabile di via della Rondinella tra la carreggiata principale della strada e via del. Percorso alternativo per raggiungere via dellato via Pio Rajna: via del Gignoro-via della Rondinella-via Pio Rajna-via del. Percorso alternativo per raggiungere via dellato via del Gignoro: via del-via del Gignoro-via del. L’intervento si concluderà il 29 novembre. Anche in via del Luccio sono previste modifiche alla circolazione.