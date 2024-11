Firenzetoday.it - Fiorentina, Bove lascia il ritiro dell'Under 21 per infortunio

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Piccolo allarme in casa. Edoardo, che era stato convocato dalla Nazionale21 insieme all'altro viola Michale Kayode, ha dovutore ildi Tirrenia per un problema fisico. Il calciatore, secondo quanto viene comunicato dall'21, sarebbe già arrivato in