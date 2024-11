Trentotoday.it - Fanno spesa (senza pagare) e poi si danno alla fuga

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Hanno fattonel supermercato ma, al momento di passare per la cassa, si sono allontanati il più velocemente possibile, facendo risuonare in tutto il negozio l’rme antitaccheggio. È quanto accaduto lo scorso fine settimana in un supermercato di Bronzolo, in provincia di Bolzano, con il.