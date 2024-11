Liberoquotidiano.it - Fame, Martina (Fao): "Conflitti e crisi climatica aggravano situazione"

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - “Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo assistito ad uno spaventoso peggioramento delle condizioni dell'insicurezza alimentare globale per effetto di tre grandi criticità: l'impatto dei, l'effetto del cambiamento climatico e situazioni assolutamente impreviste e straordinarie come la pandemia”. Lo sottolinea all'AdnKronos Maurizio, direttore generale aggiunto della Fao, l'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, a proposito della 19esima edizione del Ghi, l'Indice globale dellacurato ogni anno da Cesvi, l'organizzazione umanitaria italiana. “Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, siamo impegnati a lavorare con le istituzioni e con i governi all'implementazione di progetti concreti che riescano a gestire meglio la resilienza delle comunità locali - spiega- Per farlo, è fondamentale impegnare più risorse finanziarie da parte dei Paesi più forti verso i Paesi più fragili, per fare in modo che questi progetti, che si focalizzano su diverse aree strategiche, possano appunto essere implementati”.