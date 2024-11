Parmatoday.it - Falsifica il certificato medico per ottenere il rinnovo della patente: denunciato 55enne

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

Nei giorni scorsi un uomo di 55 anni è statodai carabinieriStazione di San Pancrazio Parmense per aver prodotto unfalso con l’intento diladi guida. Il tentativo, che sarebbe passato inosservato se non fosse stato per l’accurata indagine.