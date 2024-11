Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, stop alle truffe: i carabinieri incontrano i fedeli

(Ancona), 11 novembre 2024 - Idella compagnia di, nel fine settimana, hanno incontrato oltre cento persone nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, per mettere in guardia la popolazione da furti eonline. Sul posto il luogotenente Giuseppe Alesci della stazione di. Nel fine settimana nei posti di blocco sono stati fermati più di 60 mezzi con l'identificazione di 70 persone soprattutto nelle ore serali e notturne, tutti controlli per prevenire i furti e la guida in stato di ebbrezza. Nel dettaglio il Radiomobile ha fermato, intorno mezzanotte, una quarantenne non lontano dalla frazione Marischio: si è rifiutata di sottoporsi all'etilometro. È stata denunciata per guida di stato di ebbrezza, l'auto sequestrata, la patente ritirata. Un ventenne del Maceratese, nei pressi della stazione ferroviaria di, passeggiava a piedi intornotre di notte.