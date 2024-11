Ilgiorno.it - Fa un incidente, rifiuta l’alcoltest e poi prende a calci i carabinieri: denunciato ventenne

e vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerlo, assieme al 118, dopo che da solo era finito contro un ostacolo mentre era alla guida dell’auto. Ma Diego Cacciola, 20 anni di Tavernerio, quando i militari del Radiomobile di Como hanno cercato di sottoporlo ad alcoltest, si è scagliato contro di loro. Ha cercato di colpirli cone pugni, finché non lo hanno immobilizzato e bloccato, mettendo fine al tentativo di aggressione. Su disposizione del magistrato di turno, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e per oltraggio a pubblico ufficiale ea piede libero per il rifiuto di sottoporsi all’alcotest. È stato quindi trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissimo che si svolgerà lunedì mattina. L’, nel quale ilnon ha riportato ferite, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una, in via Provinciale a Tavernerio