Ex Milan Marco Giampaolo torna a allenare in Serie A La squadra

L’ex tecnico deltornerà a guidare dalla panchina una formazione diA. Ecco dove alleneràIl Lecce punta su. La formazione salentina ha scelto di affidare laall’ex tecnico rossonero al posto di Luca Gotti, esonerato dopo gli scarsi risultati ottenuti in questo inizio di stagione.ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino 30 giugno 2025. Un accordo che si rinnoverà in automatico qualora ladovesse raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società, ovvero la salvezza.A rivelarlo è il Lecce stesso nell’annunciare l’ufficialità dell’operazione sui propri profili social:L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Primaè stata affidata a mister.Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezzain gioco inA: avrà il compito di salvare il Lecce! View this post on InstagramA post shared by U.