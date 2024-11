Latinatoday.it - Esplode una bomba nella notte, paura in via Manzoni: danneggiata un'auto

Leggi l'articolo completo su Latinatoday.it

Una forte esplosione ha messo in allarme i residenti di via, a Latina. Si è trattato di unacarta o di un petardo che è stato fattore sopra un'parcheggiata lungo la strada, in una zona che si trova a pochi passi dal centro cittadino. I residenti hanno avvertito il.