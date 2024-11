Brindisireport.it - Equità nella salute 2021-2027: un progetto per contrastare la "povertà sanitaria"

Leggi l'articolo completo su Brindisireport.it

BRINDISI - Mercoledì 13 novembre alle ore 10,sala Appia della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli, è indetta una conferenza stampa per la presentazione delrelativo al “Programma nazionalela”.Il.