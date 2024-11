Lapresse.it - Enrico Vanzina: “Crisi cinema perché non c’è più commedia all’italiana”

Noblesse oblige è stato presentato come uno dei romanzi più divertenti mai pubblicati in Italia. A firmare la storia è. “Si tratta di un romanzo comico che segue la grandissima tradizione, che parte da lontano con Pirandello passando per Giovannino Guareschi e Achille Campanile, fino a quel capolavoro assoluto che è stato Fantozzi”, spiegaa LaPresse che aggiunge: “Sentivo proprio il bisogno di scrivere una storia come questanoi tutte le sere andiamo a dormire con notizie terrificanti, siamo bombardati dal presente, ricordiamo poco e immaginiamo pochissimo il futuro. Quando si scrivono i romanzi è fondamentale azzeccare i personaggi e il Principe Ascanio e Gegé sono formidabili, più dei tanti delle commedie che ho scritto. Due personaggi che hanno una loro umanità, una loro malinconia, hanno sentimento, cinismo e umorismo: personaggi a tutto tondo che mi fa molto piacere raccontare.