.com - Emmi (Cesvi): “Oltre il 60% di chi la soffre è donna”

(Adnkronos) – “Crisi climatiche e conflitti hanno fatto aumentare i livelli di malnutrizione di200 milioni di persone. Soprattutto in Africa, Sud del Sahara e Asia meridionale.il 60% delle persone che soffrono la fame sono donne e le donne hanno un ruolo centrale nei processi di sicurezza alimentare delle loro famiglie. lo abbiamo chiamato ‘il paradosso delle donne’”. Lo ha ricordato all’Adnkronos Valeria, networking and advocacy manager diintervistata in occasione della diffusione della 19esima edizione del Ghi, l’Indice globale della fame, curato ogni anno dall’organizzazione umanitaria italiana. Il Ghi 2024 traccia i contorni di uno scenario allarmante: “L’indice globale della fame analizza 130 Paesi, quelli per cui sono disponibili i dati. In sei Paesi registriamo un livello di fame allarmante.