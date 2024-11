Bresciatoday.it - Economia lombarda, le proiezioni: crollo del credito alle imprese e calo nell'export per la provincia di Brescia

Leggi l'articolo completo su Bresciatoday.it

L’fatica a riprendere quota, anche nel 2025. La stagnazione si fa sempre più insistente in Lombardia, tanto che le prospettive di crescita si riducono sensibilmente con il pil che il prossimo anno dovrebbe far registrare un timido +1%. Non vanno meglio anche i consumi, che si.