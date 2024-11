Lettera43.it - È morta Licia Pinelli, la vedova dell’anarchico Giuseppe Pinelli

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

a 96 anni a Milano, laaccusato ingiustamente della strage di Piazza Fontana e morto precipitando da una finestra della questura di Milano nel dicembre del 1969, in una dinamica che non è mai stata chiarita.era nata nel 1928 a Senigallia ma si era trasferita quando aveva due anni a Milano dove ha sempre vissuto. Da quasi 60 anni alla ricerca della verità sulla morte di suo marito,era stata nominata nel 2015 commendatore al Merito della Repubblica da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel 2009, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, la invitò al Quirinale con Gemma Capra,del commissario Luigi Calabresi. «Caraquanto ti abbiamo voluto bene.