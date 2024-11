Fanpage.it - È morta a 96 anni Licia Rognini Pinelli, moglie dell’anarchico Giuseppe

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

, nata a Senigallia nel 1928 ènella sua casa di Milano. Si è sempre battuta per la verità sulla morte del marito Pino, precipitato dalla Questura in via Fatebenefratelli.